Erlan­gen – Anfang Okto­ber 2021 wur­de ein neu­er Vor­stand des Kreis­ver­ban­des Erlan­gen-Land von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen in der Aisch­tal­hal­le in Höchstadt a.d. Aisch gewählt. An die Spit­ze tra­ten die bei­den neu­en Spre­cher, Eva Ham­mer aus Möh­ren­dorf und Chri­sti­an Dirsch aus Bubenreuth.

Man­fred Bach­may­er hat­te nach 16 Jah­ren als Spre­cher auf eine erneu­te Kan­di­da­tur für den Kreis­vor­stand ver­zich­tet. Eben­so hat die bis­her jüng­ste Spre­che­rin Ami­ra Zay­ed auf eine erneu­te Kan­di­da­tur ver­zich­tet. Bach­may­er hat­te den Kreis­ver­band von Bündnis90/​Die Grü­nen 16 Jah­re als Vor­stand gelei­tet. Mit allen Ehren wur­de nun Man­fred Bach­may­er ver­ab­schie­det. Ami­ra Zay­ed über­reich­te dem lang­jäh­ri­gen Vor­stand Man­fred Bach­may­er ein klei­nes „Dan­ke­schön“ Prä­sent. Lan­des­chatz­mei­ster und MdB Sascha Mül­ler sprach mir eben­falls sei­nen herz­li­che­sten Dank für mei­ne Tätig­keit als Spre­cher aus.

Man­fred Bachmayer:„Für den neu­en Vor­stand habe ich ein paar Wün­sche. Ich wün­sche mir, daß der neue Vor­stand mit den Orts­ver­bän­den enga­giert zusam­men­ar­bei­tet und sicher noch inten­si­ver ver­netzt. Ich wün­sche mir vom neu­en Vor­stand, dass er sich mit vol­ler Ener­gie für eine haupt­amt­li­che Struk­tur unse­rer Par­tei­ar­beit ein­setzt. Ich wün­sche mir das viel Kraft und Ener­gie in eine ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit von Kreis­vor­stand und Kreis­tags­frak­ti­on fliesst. Das letz­te hal­be Jahr war hier sehr ermu­ti­gend. Ich möch­te mich bei eini­gen Vor­stands­mit­glie­dern ganz beson­ders herz­lich für eine offe­ne und fai­re Zusam­men­ar­beit ins­be­son­de­re im letz­ten hal­ben Jahr­be­dan­ken. Dies sind Ami­ra Zay­ed, Astrid Mar­schall, Uschi Schmidt, Paul Gir­big, Uwe Becker und Wolf­gang Hirschmann…die Zusam­men­ar­beit mit euch war durch­ge­hend offen, fair und konstruktiv…und dies zeich­net Euch aus. Herz­li­chen Dank“.