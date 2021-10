Herz­li­che Ein­la­dung am Frei­tag, 29.10.2021 um 19:00 Uhr in die Petri­kir­che Kulm­bach, Kirch­platz 1, 95326 Kulm­bach. Im Jahr 2016 führ­ten Erich und Mar­cus Olbrich erst­mals die „Ent­decker Tou­ren“ durch. Die­se Gän­ge durch die Stadt Kulm­bach mit ihrer reich­hal­ti­gen Geschich­te, und ver­öf­fent­lich­te Arti­kel in den Zei­tun­gen, erfreu­ten sich seit­her gro­ßer Beliebt­heit. Ent­stan­den ist nun, in Zusam­men­ar­beit von Stadt­ar­chi­var ehren­hal­ber, Erich Olbrich, sei­nem Enkel Mar­cus Olbrich und Jan Wil­zok, das neue „Stadt­le­se­buch“, das an die­sem Abend vor­ge­stellt wird. Auch über die Petri­kir­che wird an die­sem Abend man­ches zu ent­decken sein. Chri­sti­an Rei­ten­spieß (Orgel) und Dag­mar Besand (Flö­te) gestal­ten den Abend musi­ka­lisch aus. Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht.

Es gel­ten die aktu­el­len Hygie­ne­vor­schrif­ten unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de

EBW Ober­fran­ken-Mit­te e.V. Koop. mit dem Deka­nats­be­zirk Kulm­bach; Petri­gemein­de Kulm­bach; Freun­des­kreis Kulm­bach der Evang. Aka­de­mie Tutz­ing e.V