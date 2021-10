Zahl­rei­che Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten und Kar­rie­re­we­ge ste­hen dir im Beruf­li­chen Schul­zen­trum Kro­nach offen – ler­ne 4 davon hier kennen!

Vier Berufs­fach­schu­len

a) Berufs­fach­schu­len für Ver­sor­gung, für Kin­der­pfle­ge und für Sozialpflege

Hier bist du rich­tig, wenn du Kin­der enga­giert för­dern und in ihrer Ent­wick­lung beglei­ten willst oder dich dafür inter­es­sierst, pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen in allen Alters­stu­fen zu beglei­ten, zu unter­stüt­zen und zu för­dern. Oder kochst du lei­den­schaft­lich ger­ne mit ver­schie­den­sten Lebens­mit­teln und Geschmacks­rich­tun­gen? Dann wer­de doch staat­lich geprüf­ter Helfer*in für Ernäh­rung und Ver­sor­gung mit mitt­le­rem Bil­dungs­ab­schluss und KMK-Fremd­spra­chen­zer­ti­fi­kat, staat­lich geprüf­ter Sozialbetreuer*in, Pflegefachhelfer*in mit mitt­le­rem Bil­dungs­ab­schluss oder staat­lich geprüf­ter Kinderpfleger*in mit mitt­le­rem Bil­dungs­ab­schluss! An unse­ren drei Berufs­fach­schu­len erwar­tet dich eine abwechs­lungs­rei­che Aus­bil­dung, eine Kom­bi­na­ti­on aus Voll­zeit­schu­le und meh­re­ren schul­be­glei­te­ten Prak­ti­ka und in der Kin­der­pfle­ge viel­leicht sogar ein Aus­lands­auf­ent­halt! Infor­mie­re dich auch ger­ne wei­ter­ge­hend über unse­re Home­page www​.bs​-kro​nach​.de bei Inter­es­se oder Fragen.

b) Berufs­fach­schu­le ist für Hotel- und Tourismusmanagement

Hier kannst du zwei Abschlüs­se zur glei­chen Zeit machen: Die dop­pel­qua­li­fi­zie­ren­de Berufs­aus­bil­dung zur Assi­sten­tin / zum Assi­sten­ten für Hotel- & Tou­ris­mus­ma­nage­ment plus all­ge­mei­ne Fach­hoch­schul­rei­fe oder Studium!

Du inter­es­sierst dich für das facet­ten­rei­che Berufs­feld Mar­ke­ting, Gastro­no­mie, Hotel­le­rie, Tou­ris­mus und Event­ma­nage­ment? Dann ist die­se Aus­bil­dung per­fekt für dich. Es erwar­tet dich eine abwechs­lungs­rei­che und pra­xis­ori­en­tier­te Aus­bil­dung mit Lern­kü­che, Bar- / Restau­rant­be­trieb sowie spe­zi­el­ler Soft­ware für Hotel- und Tou­ris­mus­ma­nage­ment. Ein wich­ti­ger Fokus liegt auf Fremd­spra­chen, betriebs­wirt­schaft­li­chen Kennt­nis­sen sowie umfas­sen­den Prak­ti­ka im In- oder Aus­land! Dies bil­det die Basis für dei­ne Rol­le als zukünf­ti­ge Füh­rungs­kraft im Bereich Tou­ris­mus. Und das Beste – du kannst zeit­gleich die Fach­hoch­schul­rei­fe erlan­gen oder Tou­ris­mus­wirt­schaft (Bache­lor of Arts) stu­die­ren. Neu­gie­rig gewor­den? Du kannst dir bei einer per­sön­li­chen Schul­haus­füh­rung ger­ne ein Bild vor Ort machen! Bei Inter­es­se bit­te über info@​bs-​kronach.​de vor­anmel­den! Infor­mie­re dich ger­ne auch wei­ter­ge­hend über unse­re Home­page www​.tou​ris​mus​schu​lefran​ken​.de oder per Mail bei marina.​rexin@​bs-​kronach.​de wenn du Inter­es­se oder Fra­gen hast! Oder fol­ge uns auf Face­book Tou­ris­mus­schu­le Fran­ken, auf Insta­gram tourismusschule_​franken oder auf unse­rem you­tube-Kanal Tou­ris­mus­schu­le Franken.

Alle Berufs­fach­schu­len sind Bafög-geför­dert und schulgebührenfrei.

Die Berufs­schu­le

Eine Beson­der­heit ist Aus­bil­dungs­rich­tung FHdu­al: FHdu­al bedeu­tet Stu­di­um plus Berufs­aus­bil­dung gleich­zei­tig! An einer Fach­hoch­schu­le wird stu­diert und zeit­gleich eine Aus­bil­dung zum Indu­strie­me­cha­ni­ker, Mecha­tro­ni­ker oder Elek­tro­ni­ker für Betriebs­tech­nik absol­viert. Dabei über­neh­men wir den Teil der Berufs­schu­le. Die Stu­di­en­gän­ge fin­den in Koope­ra­ti­on mit der Hoch­schu­le Coburg sowie der Hoch­schu­le Hof statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen bekommst du unter www​.bs​-kro​nach​.de, viel Spaß beim Informieren!