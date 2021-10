24.10.2021 / 10:00 Uhr—Pünktlich um 10:00 Uhr öff­ne­ten die Kame­ra­den der Feu­er­wehr Buben­reuth bei schön­stem Son­nen­schein ihre Türen und Tore für die inter­es­sier­ten Gäste. Der dies­jäh­ri­ge Tag der offe­nen Tür gestal­te­te sich etwas anders als gewohnt. Auf­grund der aktu­el­len Lage wur­de die Ver­an­stal­tung als „Coro­na Edi­ti­on“ durch­ge­führt. Teil­neh­men konn­ten heu­te gene­se­ne, geimpf­te oder gete­ste­te Gäste. Dies wur­de auch von uns direkt am Hof­tor kon­trol­liert. Auf die gewohn­ten Schau­übun­gen wur­de die­ses Jahr auch ver­zich­tet. Als Ersatz gab es statt­des­sen vie­le Infor­ma­ti­ons­stän­de die sich über den gesam­ten Hof erstreck­ten. So gab es einen Info­stand der Frau­en­feu­er­wehr, der Kin­der­feu­er­wehr, der Jugend­feu­er­wehr, der Atem­schutz­ab­tei­lung und der First Respon­der Abtei­lung. Für das leib­li­che Wohl sorg­te die Grill­mann­schaft sowie das Kaf­fee- und Kuchen­team. Zum ersten Mal gab es die­ses Jahr auch unse­re Feu­er­wehr­waf­feln am Stiel. Gegen 16 Uhr ging nach vie­len inter­es­san­ten Gesprä­chen der dies­jäh­ri­ge Tag der offe­nen Tür zu Ende. Wir bedan­ken uns bei unse­ren Gästen für die zahl­rei­chen Teil­nah­men bei der ersten Ver­an­stal­tung unse­rer Wehr nach der lan­gen Coro­na Pause.