Radie­run­gen

Wal­li Bau­er – „hin­ter Fenstern“

4.10. – 12.11. 2021

Aus­stel­lungs­rei­he „Kunst im BBK – Büro“,

Schüt­zen­str. 4 in Bamberg

In sei­nem von der Stra­ße gut ein­seh­ba­ren Büro zeigt der BBK Ober­fran­ken die Arbei­ten der Künst­le­rin Wal­li Bau­er. Die Radie­run­gen die­ser Rei­he sind vor­wie­gend in der Aqua­tin­ta Tech­nik ent­stan­den und auf Büt­ten­pa­pier gedruckt.

Men­schen hin­ter Fenstern…

Jeder kennt den Streif­zug durch nächt­li­che Stra­ßen mit erleuch­te­ten Fen­stern, hin­ter denen sich Sze­nen abspie­len. Wir kön­nen Leben in unter­schied­li­chen Situa­tio­nen sehen und wer­den dabei unge­wollt oder gewollt Betrach­ter die­ser anony­men Welt. Ich füh­le mich als heim­li­cher Betrach­ter emo­tio­nal hin­ein­ge­zo­gen in die­se Atmo­sphä­re der Nach­denk­lich­keit, der Lebens­freu­de, Sinn­lich­keit, Trau­er, lei­ser Melan­cho­lie und locken­der Gesel­lig­keit. Die kon­zen­trier­te Stil­le die­ser Schat­ten-Begeg­nun­gen spie­geln das Leben wider. Fas­zi­nie­rend fin­de ich den Gedan­ken, hin­ter die­se frem­de Welt zu blicken. Die Zeit anzu­hal­ten. Dabei beschäf­tigt mich, wie wohl die­se Men­schen leben, was sie den­ken, wie sie füh­len. Ich betre­te Daseins­räu­me mit Lebens­sze­nen aus Schat­ten und Licht, die Geschich­ten erzäh­len. Sie las­sen mich dem Leben der Men­schen hin­ter die­sen Fen­stern nach­spü­ren und für einen Moment teilhaben.

Ver­an­stal­ter: Berufs­ver­band Bil­den­der Künst­le­rin­nen und Künst­ler Ober­fran­ken e.V. (BBK Oberfranken)

Kon­takt: www​.bbk​-ober​fran​ken​.de, 0951–2082488