Am 25.09.2021 fand das Hun­de­schwim­men im Hofer Frei­bad statt. Erlö­se aus Ein­tritt und Spen­den der Ver­an­stal­tung wur­den an das Hofer Tier­heim gespen­det. Der Spen­den­check in Höhe von 150 Euro wur­de am 20.10.2021, von Mit­ar­bei­te­rin­nen der Stadt­wer­ke Hof an das Tier­heim in Hof über­reicht. Mit dabei war Wel­pe „Balu“, wel­cher sich dank der Spen­de gemein­sam mit sei­nen Tier­heim-Freun­den auf Fut­ter­vor­rat freu­en darf.