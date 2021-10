Bay­reuth • Der erfah­re­ne Repro­duk­ti­ons­me­di­zi­ner Dr. Miklos Hamo­ri erwei­tert seit kur­zem das Ärz­te­team im Fer­ti­li­ty Cen­ter Bay­reuth. Dr. Hamo­ri, der das Kin­der­wun­sch­zen­trum in Erlan­gen auf­ge­baut und über 25 Jah­re gelei­tet hat hilft nun unge­wollt kin­der­lo­sen Paa­ren in Bay­reuth ihren sehn­lich­sten Wunsch zu erfül­len. „Nach so lan­ger Zeit war es Zeit für eine Luft­ver­än­de­rung“, beschreibt Dr. Hamo­ri sei­ne Motiv zum Wechsel.