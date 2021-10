Ab Novem­ber gel­ten an der Ein­rich­tung in Ebens­feld ande­re Win­ter­öff­nungs­zei­ten. Die Land­kreis­ver­wal­tung weist dar­auf hin, dass für Grün­gut­an­lie­fe­run­gen am Kom­post­platz in Ebens­feld ab Novem­ber 2021 bis 28. Febru­ar 2022 fol­gen­de Annah­me­zei­ten gelten:

Frei­tag: von 13 bis 17 Uhr;

Sams­tag: von 8 bis 13 Uhr.