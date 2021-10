Am Diens­tag, den 26.10.2021 tagen die Mit­glie­der des Finanz­se­na­tes um 16.00 Uhr in einer öffent­li­chen Sit­zung im Spie­gel­saal in der Har­mo­nie und dis­ku­tie­ren u. a. über fol­gen­de The­men: Haus­halts­kon­so­li­die­rung, den Abschluss­be­richt der Gene­ral­sa­nie­rung der Graf-Stauf­fen­berg-Hal­le und das wei­te­re Vor­ge­hen bei der Sanie­rung des Rat­hau­ses Geyerswörth.

Am Mitt­woch, den 27.10.2021 tref­fen sich alle Mit­glie­der des Stadt­ra­tes zu einer öffent­li­chen Sit­zung im Hegel­saal in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le. Fol­gen­de The­men ste­hen u. a. auf der Tages­ord­nung: Aktu­el­ler Sach­stand zur Covid-19-Pan­de­mie, die Gesamt­fort­schrei­ben des Flä­chen­nut­zungs­pla­nes, die Unte­re Brücke, der Antrag auf ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag anläss­lich des Weih­nachts­mark­tes sowie die Sat­zungs­än­de­rung für den Bei­rat der Senio­ren und Senio­rin­nen. Der Ein­lass in den Spie­gel­saal sowie in den Hegel­saal fin­det jeweils eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Bit­te beach­ten Sie, dass es auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on wei­ter­hin zu Beschrän­kun­gen der Besu­cher­zah­len kommt. Der Zugang zur Sit­zung ist abhän­gig von der Vor­la­ge eines Impf‑, Gene­se­nen- oder eines nega­ti­ven Test­nach­wei­ses. Die Mas­ken­pflicht (OP-Mas­ke) sowie die Erfas­sung der Kon­takt­da­ten besteht wei­ter­hin. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.