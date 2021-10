Bai­ers­dorf – Am ver­gan­ge­nen Diens­tag wur­de in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.45 Uhr vom Fahr­rad­ab­stell­platz auf der West­sei­te des Bai­ers­dor­fer Bahn­ho­fes ein dun­kel­blau­es Her­ren-Trek­kin­grad der Mar­ke Rixe ent­wen­det. Die­ses soll mit einem Kabel­schloss am Fahr­rad­stän­der gesi­chert gewe­sen sein. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl geben kann, möge sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, Tel.: 09131/760–514, in Ver­bin­dung setzen.

