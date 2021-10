LICH­TEN­FELS (20.10.2021). „Der neue Rad- und Fuß­weg wird die Ver­kehrs­si­cher­heit ent­lang der Kreis­stra­ße LIF 4 zwi­schen Hoch­stadt und Reuth ver­bes­sern. Dazu wird auch die neue Que­rungs­hil­fe am Orts­ein­gang von Reuth einen erheb­li­chen Anteil lei­sten.“ Da ist sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner sicher. „Dem Land­kreis – dem Kreis­tag und mir als Land­rat – war es ein gro­ßes Anlie­gen, dass die­ser Lücken­schluss im Zuge des Neu­baus der LIF 4 im Zusam­men­hang mit dem Bau der B173 neu geschaf­fen wurde.“

Im Rah­men eines Orts­ter­min nah­men Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner, der Lei­ter des Kreis­bau­hofs, Hei­ko Tre­mel, die Abtei­lungs­lei­te­rin Sozia­les, Jugend und Fami­lie, Stra­ßen­ver­kehr, Tief­bau am Land­rats­amt, Kath­rin Bull­mann, vom Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg die Bereichs­lei­te­rin Stra­ßen­bau, Kat­rin Roth, der Abtei­lungs­lei­ter für den Land­kreis Lich­ten­fels, Nor­bert Schmitt, die B173-Pro­jekt­lei­ter Ralf Holz­hei­mer und Chri­stoph Krüg­lein sowie der Erste Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Hoch­stadt am Main, Max Zeul­ner, die neue Stra­ßen- und Rad­weg­ver­bin­dung in Augen­schein und erteil­ten sozu­sa­gen „offi­zi­ell“ Verkehrsfreigabe.

Wie Bereichs­lei­te­rin Kat­rin Roth erläu­ter­te, muss­te im Zuge des vier­spu­ri­gen Aus­baus der B173 die Kreis­stra­ße LIF 4 zwi­schen Hoch­stadt und Reuth auf einer Län­ge von rund 655 Metern ver­legt wer­den. Dafür muss­te im Vor­feld auch eine Brücke über die künf­ti­ge B 173 gebaut werden.

Land­rat Meiß­ner stell­te her­aus, dass sich der Land­kreis bei den Pla­nun­gen für die Ver­le­gung der Kreis­stra­ße LIF 4 dafür stark gemacht hat­te, den bestehen­den Rad­weg von Hoch­stadt Rich­tung Reuth mit­ein­zu­be­zie­hen und fort­zu­füh­ren. Der Wunsch wur­de ent­spre­chend berück­sich­tigt: Par­al­lel zur Kreis­stra­ße LIF 4 wur­de auf einer Län­ge von rund 950 Metern ein Geh- und Rad­weg her­ge­stellt und am Orts­ein­gang von Reuth mit einer neu­en Que­rungs­hil­fe über die Kreis­stra­ße geführt.

Bau­herr für dafür ist der Land­kreis Lich­ten­fels. Für die Gesamt­ko­sten in Höhe von rund 760.000 Euro erhält der Land­kreis Zuschüs­se laut Schrei­ben der Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­rin für Woh­nen, Bau und Ver­kehr, Ker­stin Schrey­er, in Höhe von 390.000 Euro. Die Kosten für die Ver­le­gung der Kreis­stra­ße LIF 4 sowie die Anbin­dung der öffent­li­chen Feld- und Wald­we­ge in Höhe von 2,2 Mil­lio­nen Euro trägt der Bund, infor­mier­te Bau­di­rek­to­rin Kat­rin Roth.

„Durch den Lücken­schluss beim Geh- und Rad­weg zwi­schen Hoch­stadt und Reuth sowie die neue Que­rungs­hil­fe wird die Ver­kehrs­si­cher­heit erheb­lich erhöht“, freu­te sich vor Ort auch Erster Bür­ger­mei­ster Max Zeul­ner. Er dank­te allen betei­lig­ten Stel­len und poli­ti­schen Gre­mi­en für die Umset­zung. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön sag­te auch Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner dem Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg für die kon­struk­ti­ve Zusammenarbeit.