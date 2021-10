Forch­heim. In der Nacht zum Don­ners­tag ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter auf der offe­nen Ver­kaufs­flä­che eines Auto­händ­lers am Breit­wei­dig in Forch­heim einen Fahr­zeug­ka­ta­ly­sa­tor. Hier­für bock­ten die­se das Ver­kaufs­fahr­zeug mit einem Wagen­he­ber auf und säg­ten den Kata­ly­sa­tor von der Aus­puff­an­la­ge des Pkw´s ab. Es ent­stand eine Ent­wen­dungs­scha­den von rund 800 Euro.