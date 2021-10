Anläss­lich der Inter­na­tio­na­len Hofer Film­ta­ge und des ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tags führt das Impf­zen­trum Hofer Land am Film­ta­ge-Wochen­en­de an fol­gen­den Ter­mi­nen eine Impf­ak­ti­on vor Ort in der Hofer Alt­stadt­pas­sa­ge durch:

- Sams­tag, 30. Okto­ber, von 15:00–21:00 Uhr

- Sonn­tag, 31. Okto­ber von 13:00–17:00 Uhr

Ort an bei­den Tagen: in der Alt­stadt­pas­sa­ge gegen­über „Trend Optik“ (Mari­en­stra­ße 11, 95028 Hof)

Ange­bo­ten wird der Impf­stoff von BioNTech/​Pfizer. Eine Vor­anmel­dung bzw. Ter­min­ver­ein­ba­rung ist nicht not­wen­dig. Mit­zu­brin­gen sind ein gül­ti­ges Aus­weis­do­ku­ment und – falls vor­han­den – der Impfpass.