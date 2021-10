Wie steht es um die Luft­be­la­stung in Coburg, etwa ent­lang der B4, auf der täg­lich meh­re­re zehn­tau­send Fahr­zeu­ge unter­wegs sind, oder ande­rer viel befah­re­ner Strecken in Coburg? Um das wis­sen­schaft­lich zu ana­ly­sie­ren, suchen die Grü­nen im Cobur­ger Stadt­ge­biet Frei­wil­li­ge, die einen Platz zur Stick­stoff­di­oxid (NO2)-Messung zur Ver­fü­gung stel­len. Die Luft­mes­sung im August war sehr erfolg­reich und wir haben wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen erhal­ten kön­nen. Wir möch­ten jetzt im November

noch­mals eine Mes­sung star­ten, um zu ermit­teln, wie sich die NO2-Wer­te im Herbst/​Winter ver­än­dern. „Die Röhr­chen sind klein und brau­chen wenig Platz. Ein Fen­ster­brett in Boden­nä­he reicht schon aus. Haupt­sa­che, es gibt eine viel­be­fah­re­ne Stra­ße in unmit­tel­ba­rer Nähe“, sagt Kevin Klüg­lein, Bündnis

90/​Die Grü­nen, Spre­cher Kreis­ver­band Coburg-Stadt. Inter­es­sier­te Teil­neh­mer an der NO2-Mes­sung mit geeig­ne­tem Stand­ort mel­den sich bit­te bei

Johan­na Beetz unter beetz@​gruene-​coburg.​de, die Mes­sun­gen wer­den von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen finan­ziert. Nach der Mess-Pha­se von 4 Wochen wer­den die Test­röhr­chen ein­ge­sam­melt und die Ergeb­nis­se in einem Labor analysiert.

Hin­ter­grund: NO2 ist ein Stick­stoff­di­oxid, das unter ande­rem beim Ver­bren­nen von Ben­zin und Heiz­öl auf­tritt. Es ist mit­ver­ant­wort­lich für den Rück­gang der Ozon­schicht und ein wesent­li­cher Aus­lö­ser für die Fein­staub­be­la­stung in den Städ­ten. Bei Men­schen kann sich NO2 auf die Bron­chi­en legen und ist des­halb vor allem für Asthmatiker*innen gefähr­lich, weil so die Wir­kung von All­er­ge­nen ver­stärkt wer­den kann. Obwohl es unsicht­bar ist, kann NO2 also zu star­ken persönlichen

Gesund­heits­be­ein­träch­ti­gun­gen füh­ren, die ohne es deut­lich mil­der aus­fal­len wür­den. Außer­dem kön­nen auch Pflan­zen durch Stick­stoff­di­oxid mas­siv geschä­digt wer­den. Sie bekom­men bei­spiels­wei­se gel­be Blät­ter oder ver­küm­mern. [Quel­le: https://​www​.umwelt​bun​des​amt​.de/​t​h​e​m​e​n​/​l​u​f​t​/​l​u​f​t​s​c​h​a​d​s​t​o​f​f​e​-​i​m​u​e​b​e​r​b​l​i​c​k​/​s​t​i​c​k​s​t​o​f​f​o​x​ide]