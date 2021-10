Neustadt/​Aisch – Es geht wie­der los. End­lich kön­nen wir unse­re Ver­an­stal­tun­gen in Neu­stadt Aisch fort­set­zen. Nach fast 19 Mona­ten coro­nabe­ding­tem Still­stand, wol­len wir Ihnen wie­der gro­ße Klein­kunst in der Neu­Stadt­Hal­le am Schloss bieten.

Wir freu­en uns, Ihnen fol­gen­de Künst­ler in der Neu­Stadt­Hal­le am Schloss (Würz­bur­ger Stra­ße 48, 91413 Neu­stadt an der Aisch) prä­sen­tie­ren zu dürfen:

STE­FAN EICH­NER – STE­FAN „DAS EICH“ EICH­NER SPIELT REIN­HARD MEY – SAMS­TAG, 06. NOVEM­BER 2021 – 20.00 UHR

„Sie hören viel Rein­hard Mey, oder? Die Gitar­re und die Art der Tex­te erin­nern mich sehr dar­an – wun­der­bar!“. Die­se und ähn­li­che Fra­gen bekommt Ste­fan Eich­ner – bes­ser bekannt als „Das Eich“ – nach sei­nen Kon­zer­ten immer wie­der zu hören. Nicht von unge­fähr, denn in der Tat ist der „Ent­spann­te Fran­ke“ ein Lieb­ha­ber der Chan­sons von Deutsch­lands bekann­te­stem Lie­der­ma­cher und hat sein Gitar­ren­spiel größ­ten­teils mit Lie­dern von Rein­hard Mey gelernt und verfeinert.

DIE WELL-BRÜ­DER AUS´M BIER­MOOS – DIE BAI­RI­SCHE VARI­AN­TE – FREI­TAG, 26. NOVEM­BER 2021 – 20.00 UHR

Chri­stoph und Micha­el Well (Bier­mösl Blosn) haben mit ihrem Bru­der Karl Well (Gugl­hupfa) die neue For­ma­ti­on „Well-Brü­der aus’m Bier­moos“ gegrün­det. Die drei Spros­se der Groß­fa­mi­lie Well neh­men in bewähr­ter Bier­mösl-Tra­di­ti­on das poli­ti­sche Gesche­hen Bay­erns und dem Rest der Welt aufs Korn. Unter Zuhil­fe­nah­me unzäh­li­ger Instru­men­te wird der Darm unse­res Mini­ster­prä­si­den­ten gespie­gelt, die Situa­ti­on unse­rer Milch­bau­ern aus­ge­mol­ken, geschuh­plat­telt, gejo­delt und gestanzelt.

Die Ver­an­stal­tun­gen fin­den statt – nach den der­zeit gül­ti­gen Hygie­ne­re­geln. Der Ein­lass erfolgt unter der 3‑G-Plus Regel (Geimpft –Gene­sen – Gete­stet mit PCR-Test). Da wir „3‑G“ am Ein­lass prü­fen müs­sen, bit­ten wir Sie, ent­spre­chen­de Nach­wei­se mit­zu­brin­gen. Es gibt noch Kar­ten für alle Veranstaltungen.

Wei­te­re geplan­te Ver­an­stal­tun­gen in der Neu­Stadt­Hal­le am Schloss:

Sams­tag, 27. Novem­ber 2021 – 20.00 Uhr: BOPPIN´B

Sams­tag, 04. Dezem­ber 2021 – 20.00 Uhr: INES PROCTER

Frei­tag, 17. Dezem­ber 2021 – 20.00 Uhr: HEL­MUT SCHLEICH