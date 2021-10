Bam­berg – Am Sams­tag, 13.11.2021, 20:30 Uhr kommt die Doors-Tri­bu­te-Band „LIGHT MY FIRE“ in die Kul­tur­fa­brik KUFA. The Doors waren mit Sicher­heit eine der inno­va­tiv­sten Bands der Sech­zi­ger und Sieb­zi­ger Jah­re. Ihre Musik hat Genera­tio­nen geprägt und steht unver­wech­sel­bar für den psy­che­de­li­schen Sound die­ser Zeit. „Light My Fire“ ist die Doors-Tri­bu­te-Band, die es immer wie­der aufs Neue schafft, ihr Publi­kum bei ihren Kon­zer­ten in den Bann die­ser mysti­schen Klang­welt zu zie­hen. Die Kom­bi­na­ti­on von eksta­ti­schen Melo­dien und poe­ti­schen Inhal­ten, ver­bun­den mit der Fähig­keit, die Mes­sa­ge der Doors auf der Büh­ne zu leben und zu bele­ben ist das Erfolgs­re­zept der Tri­bu­te Band. Aus­hän­ge­schild der Band ist der aus Texas, stam­men­de Sän­ger Ger­ry James, selbst ein Kind der 60er und Ver­fech­ter der legen­dä­ren Musik die­ser Zeit und der die Songs der Doors wie kein ande­rer wie­der­zu­ge­ben mag.

Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf unter www​.bvd​-ticket​.de. Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.