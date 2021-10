Neu­dros­sen­feld – Am 23. Okto­ber 2021 um 17:00 Uhr fin­det in der Gale­rie im Eis­haus am Dros­sen­fel­der Bräu­werck, Markt­platz 2a in Neu­dros­sen­feld die Ver­nis­sa­ge der Aus­stel­lung „Inspi­ra­ti­on & Poe­sie“ statt. In der Aus­stel­lung wer­den Wer­ke der Künst­ler Gerd Kraus und August Zeit­ler prä­sen­tiert. Das künst­le­ri­sche Schaf­fen von Gerd Kraus ist geprägt von der Male­rei. In sei­nen Bil­dern wid­met er sich vor allem dem Men­schen mit sei­nen Eigen­heit und sei­ner Indi­vi­dua­li­tät. Ein wei­te­rer Schwer­punkt sei­ner künst­le­ri­schen Ambi­tio­nen ist die Dicht­kunst. Bei­de Lei­den­schaf­ten ver­knüpft er geschickt mit­ein­an­der. August Zeit­ler’ s Inter­es­se gilt den Mate­ria­li­en, die ihm die Natur bie­tet. Er lässt sich von Fund­stücken inspi­rie­ren, die er bei (Wald)Spaziergängen, bei Urlau­ben am Meer, oder beim Arbei­ten im Gar­ten ent­deckt. Mit die­sem Mate­ri­al (Holz, Stein, Strand­gut, etc.) gestal­tet er Col­la­gen, Mon­ta­gen und Skulpturen.

Zu den in der Aus­stel­lung gezeig­ten Objek­ten haben er, sei­ne Frau Gud­run und eine befreun­de­te Bekann­te Tex­te ver­fasst. Zum Ende der Aus­stel­lung fin­det am 13. Novem­ber 2021 um 14:00 Uhr eine Finis­sa­ge statt.

Die Aus­stel­lung kann vom 23.Oktober bis 13. Novem­ber 2021 besucht wer­den. Öff­nungs­zei­ten: Frei­tag 15–17 Uhr, Sams­tag 14–18 Uhr und Sonn­tag von 11–16 Uhr.