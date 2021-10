Zum zwei­ten Heim­spiel am kom­men­den Sams­tag, den 23.10.2021, emp­fängt der VC Elt­mann, in der Drit­te Liga Ost, den VSV Jena. Spiel­be­ginn ist um 19:30 Uhr in der Georg-Schä­fer-Hal­le in Eltmann.

Unse­re Gäste ste­hen für Vol­ley­ball in Jena, Thü­rin­gen und Deutschland.

Wir spie­len mit Zuschau­ern, 1000 Zuschau­er sind mög­lich Nach enger Abstim­mung mit dem Gesund­heits­amt und der Umset­zung eines stren­gen Hygie­nekon­zepts wer­den wir bis zu 1.000 Zuschauer*innen in der Georg-Schä­fer-Hal­le will­kom­men hei­ßen dür­fen. Der Ticket­ver­kauf erfolgt am Spiel­tag eine Stun­de vor Spiel­be­ginn am Ein­gang der Georg-Schä­fer-Hal­le. Erwach­se­ne zah­len 5.50 Euro sowie Kin­der und Jugend­li­che je 3.50 Euro.

Vor Ort gilt die 3G-Rege­lung (Nach­weis über eine Imp­fung, die Gene­sung oder einen nega­ti­ven Coro­na-Test), sowie eine per­ma­nen­te Mas­ken­pflicht (medi­zi­ni­sche Mas­ke, kei­ne FFP2-Pflicht).

Die Mas­ken­pflicht gilt nicht bei der Ein­nah­me von Spei­sen und Getränken.

Die letz­ten Spiele

VC Elt­mann

VC Elt­mann vs. VC Zscho­pau 3:0

VGF Markt­red­witz vs. VC Elt­mann 2:3

Aktu­el­ler Tabel­len­platz: 1.

VSV Jena

TSV Eibel­stadt vs. VSV Jena 3:1

VSV Jena vs. TSV Zirn­dorf 3:1

Aktu­el­ler Tabel­len­platz: 3.

Wir, der VC Elt­mann, bit­ten um Ver­ständ­nis für die aktu­ell gel­ten­den Richt­li­ni­en und freu­en uns trotz die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Umstän­de und Rah­men­be­din­gun­gen auf ein Heim­spiel mit Fans, Freunden*innen und Sponsoren*innen, am 23.10.2021 um 19:30 Uhr in der Georg-Schä­fer-Hal­le in Eltmann.

Unse­ren Gästen vom VSV Jena wün­schen wir eine ange­neh­me und stress­freie Anreise.