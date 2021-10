Land­rats­amt bie­tet in Zusam­men­ar­beit mit der IHK Bera­tungs­ter­mi­ne an – Anmel­dung erforderlich

Sie wol­len Ihren Vor­satz, Ihre eige­ne Fir­ma zu grün­den, noch heu­er in die Tat umset­zen, haben aber noch eini­ge Fra­gen zum Weg in die Selbst­stän­dig­keit? Dann haben wir für Sie genau das Rich­ti­ge: Das Land­rats­amt Lich­ten­fels bie­tet wie­der in Zusam­men­ar­beit mit der IHK für Ober­fran­ken, monat­lich Bera­tungs­ta­ge für Unter­neh­mens­grün­der an. Die Bera­tun­gen sind kostenfrei.

Haben Sie Fra­gen zum Busi­ness­plan, Unter­neh­mens­über­nah­men, För­de­run­gen etc.? Pla­nen Sie eine tech­no­lo­gie­ori­en­tier­te Unternehmensgründung?

Dann mel­den Sie sich doch ein­fach an unter der Tele­fon­num­mer 09571 / 18–8701. Der näch­ste Bera­tungs­tag fin­det am 9. Novem­ber 2021 statt. Es sind noch weni­ge Ter­mi­ne frei.

Die wei­te­ren Ter­mi­ne für die Grün­der­be­ra­tun­gen fin­den Sie auch auf der Inter­net­sei­te des Land­rats­am­tes unter http://​www​.lkr​-lif​.de/.