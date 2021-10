Der Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. lädt sei­ne Mit­glie­der in die­sem Jahr nach einer klei­nen Pau­se ein zur Betei­li­gung an der dies­jäh­ri­gen Herbst- und Win­ter­aus­stel­lung vom 07. Novem­ber 2021 bis zum 30. Janu­ar 2022 in der Obe­ren Stadt­ga­le­rie sowie dem Histo­ri­schen Bad­haus in Kulmbach.

Ein­ge­reicht wer­den kön­nen am Sonn­tag, den 31. Okto­ber von 16 bis 17 Uhr in der Obe­ren Stadt­ga­le­rie zwei bis vier eigen­schöp­fe­ri­sche Ori­gi­nal­wer­ke der Bil­den­den Kunst von Mit­glie­dern des Ver­eins. Zuläs­sig sind dabei unter­schied­li­che Tech­ni­ken und Medi­en von Male­rei und Zeich­nung über Skulp­tur, Foto­gra­fie und Instal­la­ti­on bis hin zu Video­ar­bei­ten). Die ver­eins­in­ter­ne Jury ent­schei­det nach Ein­rei­chung anhand der Ori­gi­na­le, wel­che der Wer­ke in die Aus­stel­lung auf­ge­nom­men wer­den. So kann direkt vor Ort eine har­mo­ni­sche Gesamt­schau über das künst­le­ri­sche Poten­ti­al des Ver­eins zusam­men­ge­stellt wer­den. Eröff­net wird die Aus­stel­lung dann am Sonn­tag, den 07. Novem­ber um 11 Uhr im Histo­ri­schen Bad­haus zu Klän­gen des Bay­reu­ther Pia­ni­sten und Sän­gers Stef­fen Krafft.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Aus­stel­lung sowie die Ein­rei­chungs­be­din­gun­gen unter www​.kunst​ver​ein​-kulm​bach​.de