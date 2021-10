In der evan­ge­li­schen Chri­stus­kir­che in Forch­heim gab es am ver­gan­ge­nen Sonn­tag gleich zwei­fa­chen Grund zur Freu­de. Zum einen konn­te nach einem pan­de­mie­be­ding­ten Jahr Pau­se wie­der die Jubel­kon­fir­ma­ti­on statt­fin­den. Zum ande­ren fei­er­te ein neu gegrün­de­ter Pro­jekt­chor unter der Lei­tung von Anke Ros­bi­gal­le sei­ne Pre­miè­re und berei­cher­te den Got­tes­dienst musi­ka­lisch. Was als Pro­jekt begann, soll nun fort­ge­setzt wer­den. Das Sin­gen mach­te so viel Freu­de, dass die Chor­mit­glie­der ger­ne in eine neue Run­de star­ten wol­len. Der näch­ste Auf­tritt ist am 3. Advent im Rah­men des sonn­täg­li­chen Got­tes­dien­stes geplant. Sän­ge­rin­nen und Sän­ger, auch sol­che ohne Chor­er­fah­rung, sind herz­lich ein­ge­la­den hin­zu­zu­kom­men. Der Chor eig­net sich auch um ganz unver­bind­lich ein­mal aus­zu­pro­bie­ren, ob der Chor­ge­sang viel­leicht eine erfül­len­de Frei­zeit­be­schäf­ti­gung wäre. Der Chor trifft sich ab dem 28.10. regel­mä­ßig um 18.30 Uhr im Gemein­de­haus der ev. Chri­stus­kir­che Forch­heim. Bei Rück­fra­gen wen­den Sie sich ger­ne an das Pfarr­amt pfarramt.​christuskirche.​fo@​elkb.​de, Tel: 09191 2145.

gez. Pfr. Knut Cramer