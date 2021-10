Auf geht’s zur „Nachtwächter“-Rallye: Tol­le Herbst­ak­ti­on für Schul­kin­der im Deut­schen Zinnfigurenmuseum

Auf die Plät­ze, fer­tig, los!: Mit einer tol­len Herbst­ak­ti­on spe­zi­ell für Kids sorgt das Deut­sche Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um für jede Men­ge Action in den Museumsräumlichkeiten der Kulm­ba­cher Plassenburg.

Unter dem Mot­to „Zehn klei­ne Nacht­wäch­ter … sind nicht gern allein, drum laden wir uns Schul­kin­der auf die Plas­sen­burg mit ein!“ haben sich klei­ne schwar­ze Zinn-Nacht­wäch­ter in den auf­wen­dig her­ge­stell­ten Diora­men der größ­ten Zinn­fi­gu­ren­samm­lung der Welt versteckt.

„Bei einer auf­re­gen­den Ral­lye durch unser Muse­um müs­sen die Schul­kin­der alle zehn Figu­ren fin­den“, erklärt Muse­ums­lei­te­rin Nina Schip­kow­ski die Spiel­re­geln. „Wir sind gespannt, ob die Kids alle Nacht­wäch­ter in den Schau­kä­sten ent­decken wer­den!“ Die Muse­ums­ral­lye star­tet am Sams­tag, den 30. Okto­ber 2021, und endet kurz vor den Weihnachtsferien.

Die Unter­la­gen inklu­si­ve Stift sind abhol­bar am Ticket­schal­ter der Plas­sen­burg. Die Teil­nah­me an der Ral­lye erfolgt gra­tis im Rah­men des Muse­ums­be­suchs. Alle rich­ti­gen Lösun­gen kom­men in einen Los­topf, die Gewinn­ver­lo­sung fin­det vor den Weih­nachts­fei­er­ta­gen statt. Die Gewin­ner wer­den benach­rich­tigt, es war­ten tol­le Sach­prei­se auf sie.

Grund­sätz­lich gilt beim Besuch der städ­ti­schen Muse­en auf der Plas­sen­burg die so genann­te „3G-Regel“. Kin­der bzw. Schul­kin­der brau­chen aller­dings kei­nen extra Coro­na­t­est­nach­weis o. ä. für den Museumsbesuch.

Öff­nungs­zei­ten des Deut­schen Zinnfigurenmuseums:

Bis 31. Okto­ber 2021 täg­lich von 9.00 bis 18.00 Uhr,

ab 1. Novem­ber 2021 täg­lich von 10.00 bis 16.00 Uhr.

Zur Info:

Das Deut­sche Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um prä­sen­tiert in den Räum­lich­kei­ten der Plas­sen­burg die größ­te Zinn­fi­gu­ren­samm­lung der Welt. Im Jahr 1929 gegrün­det zählt das Muse­um heu­te über 300.000 Ein­zel­fi­gu­ren. Rund 150 Diora­men las­sen Geschich­te „en minia­tu­re“ leben­dig werden.

Die Gäste kön­nen anti­ke Jag­den bewun­dern und auf Römer, Ger­ma­nen, Rit­ter und Lands­knech­te tref­fen. Sie wer­den Zeu­ge von fri­de­ri­zia­ni­schen und napo­leo­ni­schen Schlach­ten­ge­tüm­mel, kön­nen frem­de Kon­ti­nen­te ent­decken, Figu­ren aus der Welt der Mär­chen begeg­nen oder sich von Sze­ne­rien bekann­ter Gemäl­de bezau­bern lassen.