Mehr als 1.000 Zuschau­er kön­nen am kom­men­den Frei­tag (19 Uhr) das Der­by der Fuß­ball Bay­ern­li­ga zwi­schen dem FC Ein­tracht Bam­berg und der DJK Don Bos­co Bam­berg im Fuchs-Park-Sta­di­on sehen. Ent­ge­gen der ursprüng­li­chen Pla­nung, die Zuschau­er­zahl auf 1.000 zu beschrän­ken und damit den Besuch des Spiels ohne 3G-Rege­lung und ohne Kon­takt­da­ten­er­fas­sung zu ermög­li­chen, ist jetzt die maxi­ma­le Aus­la­stung des Sta­di­ons mög­lich. Das heißt, der Zutritt zu Haupt- und Gegen­tri­bü­ne ist nur in Ver­bin­dung mit einem soge­nann­ten „3‑G-plus“-Nachweis mög­lich. Zuschau­er müs­sen daher gegen das Coro­na­vi­rus voll­stän­dig geimpft, vom Virus gene­sen oder per PCR-Test, der nicht älter als 48 Stun­den ist, nega­tiv auf das Coro­na­vi­rus gete­stet sein. Dabei muss min­de­stens eines die­ser drei „G‑Regeln“ erfüllt sein. Aus­nah­men gel­ten für Kin­der und Jugend­li­che: Bei Schü­le­rin­nen und Schü­lern genügt die Vor­la­ge ihres Schü­ler­aus­wei­ses, Kin­der unter 12 brau­chen kei­nen Test. Die Zuschauer­höchst­zahl von 1.000, die Pflicht zum Tra­gen einer Mas­ke, die Abstand­pflicht sowie ein Alko­hol­ver­bot ent­fällt durch die Anwen­dung der 3‑G-plus-Regel kom­plett. Damit die Kon­trol­le am Sta­di­on­ein­gang zügig erfol­gen kann, wird um recht­zei­ti­ge Anrei­se sowie um Nut­zung ein­heit­li­cher digi­ta­ler Nach­wei­se wie Coro­na-Warn-App oder Cov­Pass-App gebeten.

Alle zur Ver­fü­gung ste­hen­den Sitz­platz­kar­ten auf der Haupt­tri­bü­ne sind ver­kauft. Aus­rei­chend Tickets sind noch für Steh­plät­ze auf der Gegen­ge­ra­de erhält­lich. Es öff­net eine Tages­kas­se am Ein­gang zur Steh­platz­tri­bü­ne. Kar­ten gibt es auch im Vor­ver­kauf beim bvd Kar­ten­ser­vice Bam­berg (Lan­ge Stra­ße 39/41), am Kar­ten­ki­osk Bam­berg an der Bro­se Are­na (Forch­hei­mer Stra­ße), bei Lot­to Hüm­mer Hall­stadt (Emil-Kem­mer-Stra­ße 19), im Rei­se­bü­ro Ebern (Rit­ter-von-Schmitt-Stra­ße 8), in Annett´s Rei­se­bü­ro Hirschaid (Kirch­platz 5) oder online im Ticket­shop des FC Ein­tracht Bam­berg unter www​.fce2010​.de.