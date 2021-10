Ab dem 21. Okto­ber wird die Aus­fahrt an der Anschluss­stel­le Kulmbach/​Neudrossenfeld in Fahrt­rich­tung Bay­reuth bis vor­aus­sicht­lich zum 28. Okto­ber gesperrt.

Seit ver­gan­ge­nen Wochen­en­de läuft die zwei­te Pha­se der Fahr­bahn­in­stand­set­zung auf der A70 zwi­schen den Anschluss­stel­len Thur­nau-Ost und Kulmbach/​Neudrossenfeld. Hier­zu wur­de der Ver­kehr auf die Rich­tungs­fahr­bahn Bam­berg ver­legt, so dass die Instand­set­zung der Fahr­bahn in Rich­tung Bay­reuth erfol­gen kann.

Ab dem 21. Okto­ber ist hier­für auch die Sper­rung der Aus­fahrt an der Anschluss­stel­le Kulmbach/​Neudrossenfeld in Fahrt­rich­tung Bay­reuth erfor­der­lich. Die­se Sper­rung soll vor­aus­sicht­lich in den Abend­stun­den am Don­ners­tag, den 28. Okto­ber wie­der auf­ge­löst werden.

Die Bau­maß­nah­me wird vor­aus­sicht­lich Anfang Novem­ber abge­schlos­sen. Die Gesamt­ko­sten belau­fen sich auf ca. 3 Mil­lio­nen Euro.

Es wird gebe­ten, die Umlei­tungs­emp­feh­lun­gen vor Ort zu beach­ten. Eben­so bit­tet die Auto­bahn GmbH um Ver­ständ­nis für auf­tre­ten­de Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.