Aktu­el­le Corona-Informationen

Das Land­rats­amt Kulm­bach erhebt künf­tig kei­ne geson­der­ten Kon­takt­da­ten mehr von sei­nen Besu­che­rin­nen und Besu­chern. Vor einen Besuch im Land­rats­amt ist wei­ter­hin die Ver­ein­ba­rung eines Ter­mins not­wen­dig. Dies hat sich ins­be­son­de­re in den besu­cher­in­ten­si­ven Berei­chen des Land­rats­am­tes posi­tiv bewährt. So kön­nen län­ge­re War­te­zei­ten ver­mie­den wer­den und die Besu­che sind für unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bes­ser plan­bar. Die Ter­min­ver­ga­be erfolgt tele­fo­nisch beim zustän­di­gen Mitarbeiter/​der zustän­di­gen Mit­ar­bei­te­rin, per E‑Mail, schrift­lich oder über die Online-Terminvergabe.

Hin­ter­grund die­ser Locke­rung ist, dass seit ver­gan­gen Frei­tag, 15. Okto­ber 2021, die bis­lang vor­ge­schrie­be­ne Kon­takt­da­ten­er­fas­sung in vie­len Berei­chen des öffent­li­chen Lebens ent­fal­len ist. Aus­ge­nom­men hier­von sind Schwer­punkt­be­rei­che mit hohem Risi­ko von Mehr­fach­an­steckun­gen (sprea­ding).

Die Pflicht zur Kon­takt­da­ten besteht damit wei­ter­hin bei:

allen geschlos­se­nen Ver­an­stal­tun­gen ab 1.000 Personen

Clubs, Dis­ko­the­ken, Bor­del­len und ver­gleich­ba­re Frei­zeit­ein­rich­tun­gen sowie gastro­no­mi­schen Ange­bo­ten mit Tanzmusik

kör­per­na­hen Dienstleistungen

Gemein­schafts­un­ter­künf­ten (z. B. Schlaf­sä­len in Jugendherbergen)

In allen ande­ren Berei­chen müs­sen kei­ne Kon­takt­da­ten mehr erho­ben werden.

Update zum Stand der Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen und Schutz­imp­fun­gen im Land­kreis Kulmbach

Heu­te wur­den kei­ne wei­te­ren posi­ti­ven Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len mit dem heu­ti­gen Tag 46 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach liegt damit bei 64,4.

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 63

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 46

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 64,4

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 1 (0 | 0)

in Qua­ran­tä­ne: 77

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 4.437 (+ 0)

Gene­se­ne: 4.255 (+ 2)

Ver­stor­be­ne: 119

Imp­fun­gen: Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 49.513 (69,32%) Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 46.656 (65,32%) Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 1.268



Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.