Work­shops für Ehren­amt­li­che ab 19. Oktober

In Pan­de­mie-Zei­ten waren und sind Ver­ei­ne und ehren­amt­li­che Enga­gier­te beson­ders gefor­dert. Um hier die Chan­cen der Digi­ta­li­sie­rung für Ver­ei­ne und Insti­tu­tio­nen gezielt auf­zu­zei­gen, lädt das Land­kreis-Ehren­amts­bü­ro zur Work­shop-Rei­he „Digi­al Verein(t)“ ein. Das Pro­jekt star­tet am Diens­tag, 19. Okto­ber um 18 Uhr in der VHS Höchstadt, Kul­tur­fa­brik, Bahn­hof­str. 9. Unter dem Mot­to „Dein Ver­ein und sei­ne Mit­glie­der“ dreht sich im ersten Work­shop alles um die Datensicherheit.

Wei­ter­ge­führt wird die Rei­he am Don­ners­tag, 18. Novem­ber 2021 um 18 Uhr in der VHS Ecken­tal, Rat­haus­platz 1. Schwer­punkt ist „Digi­ta­ler Wan­del“ mit dem The­ma, wel­che Chan­cen die Digi­ta­li­sie­rung für die eige­ne Orga­ni­sa­ti­on hat.

Infor­ma­tio­nen und Anmeldung

Die Work­shops rich­ten sich an Ehren­amt­li­che und sind kosten­los. Anmel­dun­gen zum ersten Work­shop sind noch unter www​.hoech​stadt​-vhs​.de und für den zwei­ten unter www​.vhs​-ecken​tal​.de mög­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Initia­ti­ve gibt es zudem auf der bay­ern­wei­ten Home­page https://​digi​tal​-ver​eint​.de/ mit sämt­li­chen Ter­mi­nen und Mate­ria­li­en und Hand­bü­chern zum Down­load. Alle Ange­bo­te des Land­kreis-Ehren­amts­bü­ros sind unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​l​e​b​e​n​-​i​n​-​e​r​h​/​e​h​r​e​n​a​mt/ sowie tele­fo­nisch unter der Ruf­num­mer 09131 803 ‑1332 oder per E‑Mail an ehrenamtsbuero@​erlangen-​hoechstadt.​de verfügbar.

Land­kreis-Ehren­amts­bü­ro als Kom­pe­tenz­stand­ort von digi­tal vereint

“digi­tal verein(t)” ist ein Lan­des­pro­jekt im Bun­des­netz­werk „Digi­ta­le Nach­bar­schaft“ von Deutsch­land sicher im Netz e.V., das in enger Koope­ra­ti­on mit lag­fa bay­ern e.V. durch­ge­führt und vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les geför­dert wird. Es unter­stützt ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment und Ver­ei­ne in ganz Bay­ern bei der siche­ren und kom­pe­ten­ten Nut­zung digi­ta­ler Ange­bo­te. Das Land­kreis-Ehren­amts­bü­ro ist einer von 21 Kom­pe­tenz­stand­or­ten der baye­ri­schen Lan­des­in­itia­ti­ve und för­dert als ört­li­che Anlauf­stel­le den akti­ven Aus­tausch zu The­men der digi­ta­len Sicher­heit inner­halb der Enga­ge­ment-Land­schaft: Von der sou­ve­rä­nen Ver­wal­tung von Ver­eins­da­ten über Ein­rich­tung und Pfle­ge einer siche­ren Ver­eins-Home­page bis hin zum Umgang mit Urheberrecht.