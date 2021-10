Der Kul­tur­kreis Eber­mann­stadt lädt am Don­ners­tag, 21. Okto­ber um 19.30 Uhr zu einem Vor­trag „Kir­gi­stan und Usbe­ki­stan“ in das Hasen­berg­zen­trum, Feu­er­stein­str. 11a in Eber­mann­stadt ein.

Edgar Krapp berich­tet von sei­ner Rei­se auf der Sei­den­stra­ße und zeigt beein­drucken­de Bil­der vom Him­mels­ge­bir­ge und den Oasen­städ­ten Samar­kand und Buch­a­ra mit ihren präch­ti­gen Moscheen, Palä­sten und Plätzen

Der Ein­tritt ist frei.