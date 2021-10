Ab dem 01.11.2021 gel­ten wie­der die ver­kürz­ten Öff­nungs­zei­ten in den Muse­en der Plas­sen­burg. Bis zum näch­sten Früh­jahr kön­nen das Deut­sche Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um, das Land­schafts­mu­se­um Ober­main sowie die Staat­li­chen Samm­lun­gen mit dem Arme­e­mu­se­um „Fried­rich der Gro­ße“ und der Aus­stel­lung „Hohen­zol­lern in Fran­ken“ von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr besich­tigt wer­den. Ab dem 01.11.2021 fährt der Stadt­bus – Linie 5 – eben­falls die Plas­sen­burg an. Der Fahr­plan ist auf der Home­page des Stadt­bus­ses Kulm­bach ersicht­lich: www​.stadt​bus​-kulm​bach​.de

Zudem wei­sen wir dar­auf hin, dass das Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um auf­grund von War­tungs­ar­bei­ten am Frei­tag, den 29.10.2021 bis 12:00 Uhr geschlos­sen blei­ben muss. Ab 12:00 Uhr ist das Muse­um wie­der regu­lär geöffnet.