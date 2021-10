Neustadt/​Aisch (ots) – Unbe­kann­te bra­chen in der Zeit von Sams­tag (16.10.2021) bis Mon­tag (18.10.2021) in Neu­stadt an der Aisch (Lkr. Neu­stadt a.d.Aisch – Bad Winds­heim) in einen Tabak­la­den ein. Die Poli­zei bit­tet um Zeugenhinweise.

Die Ein­bre­cher ver­schaff­ten sich zwi­schen Sams­tag 15:30 Uhr bis Mon­tag­mor­gen 07:30 Uhr gewalt­sam über eine Tür Zutritt in den Ver­kaufs­raum in der Wil­helm­stra­ße. Dort ent­wen­de­ten sie Tabak­wa­ren, Tabak­zu­be­hör und Bar­geld im Wert von cir­ca 50.000 Euro. Es ent­stand Sach­scha­den von etwa 2.500 Euro.

Das zustän­di­ge Fach­kom­mis­sa­ri­at der Ans­ba­cher Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet Per­so­nen, die in die­sem Zusam­men­hang etwas Ver­däch­ti­ges wahr­ge­nom­men haben, sich unter der Ruf­num­mer 0911 2112–3333 zu melden.