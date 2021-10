2021 rein digi­tal: kom­pe­ten­te Bera­tung für den gelun­ge­nen Berufseinstieg

Die CON­TA­C­TA Hoch­Fran­ken an der Hoch­schu­le Hof ist seit Jah­ren der Treff­punkt für Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die kom­pe­ten­te Bera­tung rund um die Stu­di­en- und Berufs­wahl suchen. Nach dem pan­de­mie­be­ding­ten Aus­fall im Vor­jahr fin­det die zwei­tä­gi­ge Mes­se 2021 für Hoch­fran­ken und die angren­zen­den Regio­nen nun erst­mals rein digi­tal statt. Am 10. und 11. Novem­ber erwar­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer jeweils von 13 bis 17 Uhr ein attrak­ti­ves Pro­gramm und viel­fäl­ti­ge Mög­lich­kei­ten, um sich Infor­ma­tio­nen und Inspi­ra­ti­on für ihren spä­te­ren Lebens- und Berufs­weg zu holen. Ins­ge­samt sind ca. 50 Aus­stel­ler und 15 Schu­len beteiligt.

Die Ent­schei­dung für eine rein digi­ta­le Ver­an­stal­tung war den Ver­ant­wort­li­chen nicht leicht gefal­len: „Wir freu­en uns sehr, dass sich die Coro­na-Lage offen­bar durch die Imp­fun­gen ent­spannt – eine Prä­senz­ver­an­stal­tung mit meh­re­ren hun­dert Schü­le­rin­nen und Schü­lern, die kurz nach dem Schul­start alle zur Hoch­schu­le Hof kom­men, war den­noch in die­sem Jahr noch zu risi­ko­reich und kaum durch­führ­bar. Wir woll­ten aber unbe­dingt einen erneu­ten Aus­fall ver­mei­den“, erläu­tert Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Leh­mann die Aus­gangs­si­tua­ti­on. Und so ent­schied man sich, für alle erfolg­rei­chen Bestand­tei­le der bis­he­ri­gen CON­TA­C­TA digi­ta­le Lösun­gen zu fin­den – was einen gro­ßen Vor­teil mit sich bringt: „Durch die vir­tu­el­le Durch­füh­rung kön­nen wir die Ver­an­stal­tung auch außer­halb der Hoch­schul-Seme­ster­fe­ri­en umset­zen, wodurch die Schu­len mehr Zeit zur inhalt­li­chen Vor­be­rei­tung haben“, so Dr. Doro­thee Strunz vom SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Netzwerk.

Auf­takt mit regio­na­ler Lehrerfortbildung

Das Pro­gramm der Stu­di­en- und Berufs­mes­se ist dabei so attrak­tiv und inhalt­lich umfang­reich wie sel­ten zuvor: Am Vor­abend der Mes­se (09.11.2021) fin­det um 19 Uhr die tra­di­tio­nel­le Auf­takt­ver­an­stal­tung statt. Sie wird in die­sem Jahr mit einem Vor­trag zum The­ma „Recht­li­che Aspek­te von Selbst­dar­stel­lung im Netz, Cybermob­bing, Sexting & Co.“ zu einer rund 90minütigen Digi­tal­ver­an­stal­tung kom­bi­niert, die sich nicht nur an Lehr­kräf­te, son­dern expli­zit auch an Eltern sowie Schü­le­rin­nen und Schü­ler rich­tet. Als Refe­ren­tin konn­te Gesa Stück­mann, Rechts­an­wäl­tin und Initia­to­rin des Pro­jek­tes „law4school“ gewon­nen wer­den. Anmel­dun­gen für Lehr­kräf­te der staat­li­chen baye­ri­schen Gym­na­si­en erfol­gen über die zustän­di­ge MB-Dienst­stel­le (FIBS), alle ande­ren Teil­neh­mer kön­nen sich über den Regi­strie­rungs­link unter https://​www​.con​ta​c​ta​-hoch​fran​ken​.de/​r​a​h​m​e​n​p​r​o​g​r​amm anmelden.

Mes­se mit vie­len vir­tu­el­len Angeboten

Die CON­TA­C­TA Hoch­Fran­ken 2021 selbst fin­det vom 10.–11.11.2021 jeweils in der Zeit zwi­schen 13.00 und 17.00 Uhr statt. Über die Web­site www​.con​ta​c​ta​-hoch​fran​ken​.de gelan­gen die künf­ti­gen Abitu­ri­en­ten auf die Platt­form Next Step Hoch­fran­ken, auf der sich die Aus­stel­ler mit vir­tu­el­len Mes­se­stän­den prä­sen­tie­ren. Hier wur­den durch die Aus­stel­ler – Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen aus ganz Hoch­fran­ken – viel­fäl­ti­ge Infor­ma­tio­nen zur frei­en Aus­wahl ein­ge­stellt. „Über das Video­kon­fe­renz­sy­stem „Jit­si“ kön­nen dann per­sön­li­che Bera­tungs­ge­sprä­che mit den Unter­neh­men in Anspruch genom­men wer­den. Die Kon­fe­renz­räu­me sind dabei direkt in den vir­tu­el­len Mes­ses­stand ein­ge­bun­den – die Schü­le­rin­nen und Schü­ler müs­sen sich dafür also nicht umständ­lich regi­strie­ren, son­dern kön­nen die Gesprächs­räu­me direkt per Klick betre­ten. Die Aus­stel­ler wer­den zudem im 30-Minu­ten Rhyth­mus ihr Unter­neh­men vor­stel­len, so dass man hier auch zunächst ein­fach nur zuhö­ren kann“, erklärt Dr. Doro­thee Strunz das Angebot.

Hoch­frän­ki­sche Ser­vice­clubs bie­ten Berufsinterviews

Seit 2019 unter­stüt­zen neben den hoch­frän­ki­schen Rota­ry-Clubs auch die regio­na­len Lions Clubs die CON­TA­C­TA Hoch­Fran­ken. In die­sem Jahr ermög­licht die­se Zusam­men­ar­beit ein ganz beson­de­res Ange­bot: Im Rah­men der vir­tu­el­len Berufs­in­for­ma­tio­nen wur­den durch die Ser­vice­clubs in die­sem Jahr über 35 Inter­views mit Fach- und Füh­rungs­kräf­ten aus der gan­zen Regi­on geführt und online auf­ge­zeich­net. „In die­sen Vide­os erzäh­len die Befrag­ten, was ihnen an ihrem Beruf am mei­sten Spaß macht und infor­mie­ren zudem unter ande­rem dar­über, wel­che Talen­te und Inter­es­sen­la­gen man für die jewei­li­gen Beru­fe unbe­dingt mit­brin­gen soll­te. Wir bedan­ken uns ganz herz­lich bei allen Betei­lig­ten für ihr Enga­ge­ment“, so Dr. Doro­thee Strunz. Auch die unter­schied­li­chen Wege in den Job fin­den in den Berufs­in­ter­views Erwäh­nung. Alle Befrag­ten bie­ten zusätz­lich auch eine direk­te Kon­takt­auf­nah­me per E‑Mail oder Tele­fon an, falls die Schü­le­rin­nen und Schü­ler wei­te­re Fra­gen haben. Alle Vide­os ste­hen ab dem 09.11.2021 unter www​.con​ta​c​ta​-hoch​fran​ken​.de zum Abruf bereit.

Stu­di­en­gang­an­ge­bot der Hoch­schu­le Hof setzt auf Nachhaltigkeit

Neben vie­len Unter­neh­men der Regi­on prä­sen­tiert sich auf der CON­TA­C­TA Hoch­Fran­ken auch die Hoch­schu­le Hof. In ins­ge­samt 19 eigens pro­du­zier­ten Vide­os gibt die Hoch­schu­le für Ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten einen Ein­blick in ihr umfang­rei­ches Stu­di­en­an­ge­bot: „Als Gre­en­tech-Uni­ver­si­tät set­zen wir ins­be­son­de­re mit unse­ren neu­en Stu­di­en­gän­gen ganz ent­schie­den auf das The­ma Nach­hal­tig­keit. Wir möch­ten damit dazu bei­tra­gen, Hoch­fran­ken kon­se­quent in eine Zukunfts­re­gi­on zu ent­wickeln. Wir freu­en uns, dass wir auf der CON­TA­C­TA Hoch­Fran­ken die Mög­lich­keit haben, künf­ti­ge Schul­ab­sol­ven­tin­nen und ‑absol­ven­ten für die­ses Ziel zu begei­stern und an Bord zu holen“, so Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann. Auch die Stu­di­en­gang­vi­de­os der Hoch­schu­le Hof sind ab dem Zeit­punkt der Mes­se online abrufbar.

Vor­be­rei­tungs-Kit für Schulen

Um es Schu­len und Lehr­kräf­ten zu erleich­tern ihre Schü­le­rin­nen und Schü­ler auf die Berufs­mes­se vor­zu­be­rei­ten, hat sich das Orga­ni­sa­ti­ons­team etwas Beson­de­res aus­ge­dacht: „Wir haben für die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ein Kit ent­wickelt, das die Ori­en­tie­rung in der digi­ta­len CON­TA­C­TA Hoch­Fran­ken ver­ein­facht. Es besteht aus vier Tei­len und gibt Tipps für eine erfolg­rei­che Con­ta­c­ta-Teil­nah­me. Zudem lie­fert es Arbeits­blät­ter und schafft Mög­lich­kei­ten für ein direk­tes Feed­back an uns“, so die Orga­ni­sa­to­ren. Das Kit steht auf der Con­ta­c­ta-Web­site im Bereich „Für Schü­ler und Leh­rer“ zum Down­load bereit.

An der CON­TA­C­TA Hoch­Fran­ken neh­men Schü­le­rin­nen und Schü­ler fol­gen­der Schu­len der Regi­on und angren­zen­der Gebie­te teil: