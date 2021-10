Die Phi­lo­so­phie der AOK Bay­ern lau­te nach wie vor loka­le und digi­ta­le Nähe zu den Ver­si­cher­ten und Arbeit­ge­bern, auch die Geschäfts­stel­len sol­len wei­ter­hin dezen­tral auf­ge­stellt blei­ben, teil­te dazu Direk­tor Klaus Knorr von der AOK Bay­ern aus Bam­berg der Pres­se mit.

Ein wesent­li­cher Bestand­teil in der ersten gemein­sa­men Sit­zung des Bei­rats der Direk­ti­on Bam­berg war das The­ma der per­sön­li­chen Bera­tung in den Geschäfts­stel­len. Wobei der Kun­de immer frei ent­schei­den sol­le, wie er mit der AOK in Kon­takt tre­ten möch­te: per­sön­lich, tele­fo­nisch oder online.

Die AOK Bay­ern ste­he auf soli­den Bei­nen und garan­tie­re Sicher­heit, Nähe und Lei­stungs­stär­ke. Dies resul­tie­re unter ande­rem dar­aus, dass die AOK Bay­ern seit Jah­res­be­ginn fast 30 000 Ver­si­cher­te hin­zu­ge­win­nen konn­te und seit sechs Jah­ren den Zusatz­bei­trag sta­bil gehal­ten, fass­te Mat­thi­as Graß­mann, Bei­rats­vor­sit­zen­der und Ver­wal­tungs­rat der AOK Bay­ern erfreut zusammen.

AOK-Direk­tor Klaus Knorr konn­te dem Bei­rat sei­nen Stell­ver­tre­ter vor­stel­len. Seit 1. August 2021 ist Tobi­as Haa­se stell­ver­tre­ten­der Direk­tor. Zuvor war er regio­na­ler Ver­triebs­lei­ter der Regi­on Oberfranken.