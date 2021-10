Bam­berg – Um den durch Coro­na ent­stan­de­nen Lern-Lücken ent­ge­gen­zu­wir­ken, bie­tet die VHS Bam­berg Stadt in den Herbst­fe­ri­en digi­ta­le Lern­för­der­kur­se für Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Klas­sen 1 bis 6 in den Grund- und Mit­tel­schu­len an. Die Kur­se fin­den von Diens­tag, 2., bis Frei­tag, 5. Novem­ber 2021, täg­lich mit einer Kurs­dau­er von 90 Minu­ten statt. Dabei wer­den klas­sen­spe­zi­fi­sche Inhal­te in den Fächern Mathe­ma­tik, Deutsch und Eng­lisch geübt.

Die Lern­för­de­rung wird finan­zi­ell von der Spar­kas­sen Stif­tung Bam­berg unter­stützt und kann daher sehr kosten­gün­stig – pro Kind nur 20 Euro für ins­ge­samt 6 Stun­den – ange­bo­ten wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung mit dem Stich­wort „Lern­för­de­rung“ auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder tele­fo­nisch unter 0951/87–1108. Anmel­de­schluss ist der 25. Okto­ber 2021.