Wie inve­stiert man sein Geld für eine siche­re Alters­vor­sor­ge? Was sind eigent­lich ETFs? Und wel­che Geld­an­la­ge passt zu mei­ner Lebens­si­tua­ti­on? Oft fällt es Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­chern schwer, Risi­ken abzu­wä­gen und sich zwi­schen vie­len Mög­lich­kei­ten und Anbie­tern zu ent­schei­den. Die Finanz­ex­per­ten der Ver­brau­cher­zen­tra­len hel­fen wei­ter und beant­wor­ten die­se und vie­le ande­re Fra­gen live in einem Online-Chat. Die Ver­an­stal­tung ist kosten­los und fin­det statt am Diens­tag, den 19. Okto­ber 2021, von 19 bis 20:30 Uhr.

Inter­es­sier­te kön­nen sich unter www​.ver​brau​cher​zen​tra​le​-bay​ern​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen anmelden.

Der Exper­ten­chat ist ein For­mat des Bun­des­pro­jekts „Infor­ma­ti­on zum Ver­brau­cher­schutz in länd­li­chen Räu­men“ und wird durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um der Justiz und für Ver­brau­cher­schutz gefördert.