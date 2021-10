Zen­tra­ler Punkt in der Mit­glie­der­ver­samm­lung des Igen­s­dor­fer Orts­ver­bands war ein Rück­blick auf die ereig­nis­rei­chen letz­ten bei­den Jah­re, in denen neben ver­bes­ser­ten Wahl­er­geb­nis­sen bei der Kom­mu­nal- und Bun­des­tags­wahl auch eine Ver­dopp­lung der Mit­glie­der­zahl zu ver­zeich­nen war. Die anwe­sen­den Mit­glie­der ent­la­ste­ten den bis­he­ri­gen Vor­stand ein­stim­mig. Da mit Jür­gen Gajow­ski und Gün­ter Lang zwei Mit­glie­der des bis­he­ri­gen Vor­stands sich nicht mehr zu Wahl stell­ten, gehö­ren dem neu­en Vor­stand des Orts­ver­bands nun neben Bar­ba­ra Pon­e­leit auch Anja Kor­te und Det­lev Blum an, die alle ein­stim­mig gewählt wurden.