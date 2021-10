Ich möch­te Sie herz­lich ein­la­den, sich mit mir zu einem zwang­lo­sen Aus­tausch zu tref­fen. The­ma: „was kann mein Smart­pho­ne“ oder „wie brin­ge ich das Ding dazu, zu tun was ich will“? Kom­men Sie mit Ihrem Smart­pho­ne und brin­gen Ihre Fra­gen mit, hel­fen wir uns gegen­sei­tig wei­ter. Treff­punkt: Schu­lungs­raum im 1. Stock der Igen­s­dor­fer Feu­er­wehr am Mon­tag, 18.10.2021, um 15:00 Uhr. Bit­te beach­ten Sie, dass der Raum nicht bar­rie­re­frei zu errei­chen ist, aber dort wird uns WLAN zur Ver­fü­gung gestellt. Aktu­el­le Coro­na­re­geln, Mas­ke und 3G (Geimpft, Gene­sen, Gete­stet) sind zu beach­ten. Sie haben noch kein Smart­pho­ne? Kein Pro­blem, hören und sehen Sie ein­fach zu, was ande­re damit machen. Möch­ten Sie ger­ne behilf­lich sein? Herz­lich ger­ne, kom­men Sie ein­fach vor­bei und tei­len Ihr Wis­sen (gedul­dig) mit uns. Sowohl Erwach­se­ne als auch Jugend­li­che sind willkommen.