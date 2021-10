Erlan­gen. Ein jun­ges Paar ent­wen­de­te in einem Dro­ge­rie­markt am Sams­tag zur Mit­tags­zeit Par­fum für einen gerin­gen Betrag. Defi­ni­tiv hoch­wer­ti­ger waren jedoch die drei Paar Schu­he, wel­che durch die Poli­zei­be­am­ten in ihren Ein­kaufs­ta­schen fest­ge­stellt wur­den. Sie hat­ten einen Wert von über 600 € und konn­ten einem ört­li­chen Schuh­ge­schäft zuge­ord­net wer­den. Das Paar wur­de wegen Laden­dieb­stahl zur Anzei­ge gebracht und Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft gehalten.