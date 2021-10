Auf der jähr­li­chen Haupt­ver­samm­lung des Grü­nen Bezirks­ver­bands Ober­fran­ken am Sams­tag den 16.10.2021 haben die anwe­sen­den Dele­gier­ten das Wahl­er­geb­nis ana­ly­siert und Susan­ne Bau­er als ober­frän­ki­sche Ver­tre­te­rin im Lan­des­aus­schuss gewählt. Der Lan­des­aus­schuss koor­di­niert die poli­ti­schen Akti­vi­tä­ten des Lan­des­ver­ban­des, berät und unter­stützt den Lan­des­vor­stand. Die Bezirks­spre­che­rin wur­de für die­sen im ersten Wahl­gang mit einem ein­deu­ti­gen Ergeb­nis von 97,06 % gewählt. „Ich freue mich, dass ich den Bezirks­ver­band im Lan­des­aus­schuss ver­tre­ten darf.“ und führt wei­ter an: „Ich wer­de dort eine star­ke Stim­me für den länd­li­chen Raum sein!“ Auch Johan­nes Wag­ner, seit Sep­tem­ber, neben Lisa Badum, der zwei­te Grü­ne Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Ober­fran­kens war vor Ort und hat von den Gesprä­chen und dem Son­die­rungs­pa­pier berich­tet: „Aus Sicht von uns Grü­nen ent­hält es sowohl Licht als auch Schat­ten, beim The­ma Gesund­heit sind sich alle drei Par­tei­en aller­dings einig: es braucht drin­gend eine Pfle­ge­of­fen­si­ve und eine siche­re Ver­sor­gung in Stadt und Land“ Tim-Luca Rosen­hei­mer, Bezirks­spre­cher, freut sich bei der Ana­ly­se beson­ders, dass das selbst gesetz­te Ziel von zwei Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten mit Lisa Badum und Johan­nes Wag­ner erreicht wur­den. „Wir gra­tu­lie­ren unse­ren bei­den Abge­ord­ne­ten und freu­en uns, dass 19 Bayer:innen uns in Ber­lin vertreten.“