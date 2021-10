Nach der star­ken Lei­stung und dem ver­dien­ten Sieg der NBBL-Mann­schaft aus der Freak City Aca­de­my am ersten Spiel­tag will das Team von Coach Jan Schroe­der dar­an anknüp­fen und die näch­sten Punk­te nach Ober­fran­ken holen. Am kom­men­den Sonn­tag, den 17.10.2021, tritt der Nach­wuchs von Bro­se Bam­berg / Trö­ster Brei­ten­güß­bach um 15:00 Uhr aus­wärts gegen Medi­po­lis SC Jena an, die ihr Sai­son­auf­takt­spiel eben­falls für sich ent­schei­den konn­ten. Eine wich­ti­ge Rol­le bei den Thü­rin­gern wer­den die litaui­schen Zwil­lin­ge und Tops­corer Bartau­tas und Ado­mas Linar­tas sein. Hier müs­sen die Schütz­lin­ge von Jan Schroe­der in der Ver­tei­di­gung Cha­rak­ter bewei­sen und die­se Spie­ler stop­pen. Die Fran­ken wer­den außer­dem mit einem ver­än­der­ten Kader nach Jena fah­ren und auf die ProB-Spie­ler ver­zich­ten müs­sen, da die­se zeit­gleich ein Spiel für den BBC Coburg bestreiten.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Bam­berg: Erneut aus­wärts gefor­dert – FCE am Frei­tag­abend beim SC Feucht zu Gast Am vor­letz­ten Vor­run­den­spiel­tag der Fuß­ball Bay­ern­li­ga Nord ist der FC Ein­tracht Bam­berg aus­wärts gefor­dert. Die Dom­rei­ter spie­len am Frei­tag, 15.…