Land­rat Strau­bel ist Schirm­herr beim Turn­gau Coburg-Frankenwald

Der Turn­gau Coburg-Fran­ken­wald wur­de am 22. Janu­ar 1922 gegrün­det. Mit der Bil­dung eines Fest­aus­schus­ses zur 100-Jahr Fei­er haben die Ver­ant­wort­li­chen des Turn­gaus Coburg-Fran­ken­wald den Start­schuss dazu gege­ben und freu­en sich sehr, dass Land­rat Seba­sti­an Strau­bel die Schirm­herr­schaft dabei übernimmt.

Als Auf­takt­ver­an­stal­tung zu den 100-Jahr-Fei­er­lich­kei­ten fin­det eine Sport­ga­la, in Koope­ra­ti­on mit dem P‑Seminar Casi­mi­ria­num Coburg, am mor­gi­gen Sams­tag in der Pesta­loz­zi-Turn­hal­le statt.

Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen zu 100 Jah­re Turn­gau Coburg sind in der Vorbereitung.