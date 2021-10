Eva­lu­ie­rung des Testan­ge­bo­tes – Ände­rung der Öffnungszeiten

Die Öff­nungs­zei­ten der Land­kreis-Test­strecke in der Fles­sa­stra­ße in Kulm­bach wer­den erwei­tert. An Werk­ta­gen gibt es künf­tig zwei Test­zei­ten: mor­gens zwi­schen 06:30 Uhr und 09:00 Uhr, nach­mit­tags zwi­schen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr.

„Wir eva­lu­ie­ren unser Testan­ge­bot lau­fend, gera­de natür­lich in der Anfangs­zeit neu­er Rah­men­be­din­gun­gen“, erklärt Oli­ver Hem­pfling vom Land­rats­amt. Gesprä­che mit Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, aber auch der Aus­tausch mit den Ver­ant­wort­li­chen der Apo­the­ken und mit den Haus­ärz­ten im Land­kreis hät­ten gezeigt, dass das Test-Ange­bot hin­sicht­lich der Öff­nungs­zei­ten anpas­sungs­be­dürf­tig ist, so der Lei­ter des Krisenstabs.

Ab dem kom­men­den Mon­tag, 18.10.2021, ist die Abstrich­stel­le daher zu fol­gen­den Zei­ten geöffnet:

Mo.-Fr.: 06:30 Uhr – 09:00 Uhr und 16:30 Uhr – 17:30 Uhr

Sa. + So.: 09:00 Uhr – 11:00 Uhr

Seit Beginn des neu­en Test­re­gimes am 11.10.2021 wur­den in der Land­kreis-Test­strecke ins­ge­samt 261 kosten­freie Tests durch­ge­führt. Die­se unter­tei­len sich in 217 Schnell­tests und 44 PCR-Testungen.

Update zum Stand der Coronavirus-Infektionen

Heu­te wur­den sie­ben wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 43 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach steigt damit bei auf 60,2.

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 69

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 43

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 60,2

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 0 (0 | 0)

in Qua­ran­tä­ne: 91

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 4.428 (+ 7)

Gene­se­ne: 4.240 (+ 3)

Ver­stor­be­ne: 119

Imp­fun­gen:

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 49.455 (69,24%)

Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 46.554 (65,18%)

Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 1.243

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.