Die Sän­ger­grup­pe Forch­heim-Ost lädt zur Haupt­ver­samm­lung am Sonn­tag, 17.Oktober 2021 um 18.00 Uhr in die Hut­stu­ben in Forch­heim-Reuth ein.

Neben den Berich­ten der Vor­stand­schaft gibt es auch aktu­el­le Infos aus dem Sän­ger­kreis durch Krei­schor­lei­te­rin Andrea Kaschel und Kreis­ge­schäfts­füh­rer Wer­ner Löblein.

Es gilt die 3G Regel und die wei­ter gel­ten­den Coro­na Regeln sind einzuhalten.