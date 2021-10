Kulm­bach – Vom 7. Novem­ber 2021 bis 30. Janu­ar 2022 zei­gen Mit­glie­der des Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. in der Obe­ren Stadt­ga­le­rie, Obe­re Stadt 10 sowie im Histo­ri­schen Bad­haus, Ober­hacken 34 erst­mals in die­sem Jahr ihre Wer­ke. Die jähr­li­che Mit­glie­der­aus­stel­lung im Früh­som­mer muss­te lei­der ent­fal­len. Zu sehen sein wer­den Arbei­ten aus allen Gen­res der Kunst – von Male­rei, Zeich­nung, Foto­gra­fie, Druck bis Objekt­kunst sowie aus allen erdenk­li­chen Materialien.

Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, denn wer noch auf der Suche nach dem ein oder ande­ren ori­gi­nel­len und ein­zig­ar­ti­gen Weih­nachts­ge­schenk ist, wird mit Sicher­heit in der Aus­stel­lung fün­dig – die Arbei­ten sind käuf­lich zu erwer­ben. Eröff­net wird die Aus­stel­lung am Sonn­tag, den 7. Novem­ber 2021 um 11 Uhr im Histo­ri­schen Bad­haus im Ober­hacken. Der Bay­reu­ther Pia­nist und Sän­ger Stef­fen Krafft lässt dazu eige­ne Stücke, aber auch Alt­be­kann­tes erklingen.

Zu sehen sind die Wer­ke im Bad­haus jeweils Frei­tag, Sams­tag und Sonn­tag von 13 bis 17 Uhr sowie in der Obe­ren Stadt­ga­le­rie Sams­tag und Sonn­tag von 14 bis 16 Uhr. Bei der Ver­nis­sa­ge sowie bei einem Besuch sind die aktu­ell gel­ten­den Schutz- und Hygie­ne­vor­schrif­ten zu beach­ten. www​.kunst​ver​ein​-kulm​bach​.de. Ver­an­stal­ter: Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V.