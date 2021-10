Stadt­pla­nung, Bau­en, Woh­nen und Kon­ver­si­on ste­hen im Mit­tel­punkt beim näch­sten Grü­nen-Polit-Ron­do, zu dem die Stadt­rats­frak­ti­on Grü­nes Bam­berg ein­lädt. Denn es wer­den zwei der für die­se Bereich zustän­di­gen Frak­ti­ons­mit­glie­der anwe­send sein: Mar­kus Schä­fer und Ursu­la Sowa (MdL). Der Bürger*innentreff fin­det am Mon­tag, 18. Okto­ber 2021, von 17 bis 18 Uhr am Ron­do-Café am Schön­leins­platz statt.