Fran­zis­ka Lud­wig freut sich über zwei Über­nach­tun­gen im See­ho­tel Wein­gärt­ner am Bos­tal­see. Über­bracht hat die fro­he Bot­schaft Micha­el Kau­er, stellv. Geschäftstel­len­lei­ter von der AOK in Forch­heim. „Jedes Quar­tal loben wir Prei­se über unser bay­ern­wei­tes Gewinn­spiel ‚Gewin­ner gesucht‘ aus und wir freu­en uns sehr, dass wir die­ses Mal eine Gewin­ne­rin aus unser Regi­on beglück­wün­schen dür­fen.“ Bei dem Gewinn­spiel sol­len die Teil­neh­mer eine Fra­ge zu den Gesund­heits­vor­tei­len der AOK beant­wor­ten. „Mit der rich­ti­gen Ant­wort habe ich jetzt einen schö­nen Well­nessur­laub für mei­nen Mann und mich gewon­nen. Dar­über freue ich mich beson­ders, da ich sel­ber als Küchen­che­fin im Hotel­ge­wer­be arbei­te und jetzt ein­mal auf die Genie­sser­sei­te wech­seln darf “, so Fran­zis­ka Lud­wig. Wer eben­falls sein Glück am Gewinn­spiel pro­bie­ren möch­te, kann unter www​.aok​.de/​b​a​y​e​r​n​/​g​e​w​i​n​nen mitmachen.