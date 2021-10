Mit Beginn der Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen an der Uni­ver­si­tät am Mon­tag (18. Okto­ber) bie­ten die Stadt­wer­ke Bay­reuth wie­der die Lini­en 316 Haupt­bahn­hof-Cam­pus und 306 Cam­pus-Express an. Unver­än­dert blei­ben die Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men in den Bussen.

Mit dem Vor­le­sungs­be­ginn an der Uni­ver­si­tät am Mon­tag (18. Okto­ber) keh­ren die Stadt­wer­ke Bay­reuth end­gül­tig zum voll­stän­di­gen Fahr­plan der Vor-Coro­na-Zeit zurück. „Die letz­ten Puz­zle­tei­le sind unse­re Lini­en 316 Haupt­bahn­hof-Cam­pus und 306 Cam­pus-Express, die bis­lang gar nicht bezie­hungs­wei­se ein­ge­schränkt gefah­ren sind, weil es wegen der Pan­de­mie nahe­zu kei­ne Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen an der Uni gab“, erklärt Wer­ner Schrei­ner, Lei­ter des Ver­kehrs­be­triebs der Stadt­wer­ke Bay­reuth. Das ände­re sich nun, wes­we­gen die Stadt­wer­ke ihr Ange­bot wie­der aus­wei­ten. „Selbst­ver­ständ­lich hal­ten wir auch für die Stu­die­ren­den, wie auch für alle ande­ren Fahr­gä­ste, den Infek­ti­ons­schutz in unse­ren Bus­sen hoch: Für alle Fahr­gä­ste gilt die Mas­ken­pflicht. Zudem las­sen wir die Lüf­tung in den Bus­sen auf höch­ster Stu­fe lau­fen, wir hal­ten Fen­ster und Dach­lu­ken geöff­net, so es das Wet­ter zulässt, und wir öff­nen an jeder Hal­te­stel­le sämt­li­che Türen, um die Aero­sol-Kon­zen­tra­ti­on mög­lichst nied­rig zu halten.“

Zu fin­den ist das neue, alte Ange­bot der Stadt­wer­ke in der Online-Fahr­plan­aus­kunft des VGN, dem die Stadt­wer­ke Bay­reuth ange­hö­ren. Bis zum 18. Okto­ber wer­den auch alle Fahr­plä­ne an den betrof­fe­nen Hal­te­stel­len aus­ge­tauscht sein. „Wir hof­fen, dass wir mit unse­rem Mobi­li­täts­an­ge­bot dazu bei­tra­gen, dass die Stu­die­ren­den gut durch das Win­ter­se­me­ster kom­men und wün­schen allen – Stu­die­ren­den, Lehr­per­so­nal und den Mit­ar­bei­ten­den der Uni-Ver­wal­tung – einen erfolg­rei­chen Start“, betont Wer­ner Schreiner.