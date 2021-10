Mün­chen – Bay­erns Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger nimmt die aktu­el­len Lie­fer­eng­päs­se bei vie­len Roh­stof­fen und Vor­pro­duk­ten sehr ernst: „Die füh­ren­den deut­schen Wirt­schafts­for­schungs­in­sti­tu­te haben heu­te ihre Herbst­pro­gno­se für das Wirt­schafts­wachs­tum 2021 von 3,7 auf 2,4 Pro­zent nach unten kor­ri­giert. Das zeigt, wie stark die aktu­el­len Lie­fer­eng­päs­se die Nach­kri­sen-Erho­lung ver­zö­gern. Die Lie­fer­eng­päs­se haben auch einen preis­trei­ben­den Effekt, der durch die Ver­teue­rung von Roh­stof­fen noch ver­stärkt wird und der die Nach­fra­ge dämpft. Gera­de das ver­ar­bei­ten­de Gewer­be ist von den Lie­fer­eng­päs­sen stark betrof­fen. Dies hat auch eine nach­las­sen­de Inve­sti­ti­ons­be­reit­schaft zur Folge.„Aiwanger wei­ter: „Die der­zei­ti­gen Eng­päs­se sind ein glo­ba­les Pro­blem, dem sich auch die baye­ri­sche Wirt­schaft nicht ent­zie­hen kann. Welt­weit haben nach Mona­ten des Coro­na-Still­stands die Volks­wirt­schaf­ten schnel­ler als erwar­tet wie­der ange­zo­gen – wäh­rend Lie­fe­ran­ten ihre Pro­duk­ti­on noch gedros­selt hat­ten und vie­le Fracht­schif­fe still­la­gen. Das führt dazu, dass einer hohen Nach­fra­ge vor­über­ge­hend nur ein beschränk­tes Ange­bot gegen­über­steht. In der Fol­ge stei­gen die Prei­se. Frü­he­stens zu Jah­res­be­ginn 2022 erwar­ten Exper­ten wie­der eine Nor­ma­li­sie­rung der Lage.“

Der Frei­staat kann auf die aktu­el­len, glo­ba­len Güter­markt­ent­wick­lun­gen nur wenig Ein­fluss neh­men. „Es ist daher umso wich­ti­ger, die haus­ge­mach­ten Preis­trei­ber zurück­zu­fah­ren,“ sagt Aiwan­ger. „Die Ener­gie­prei­se wer­den durch Umla­gen und Steu­ern ver­teu­ert, hier muss die Bun­des­re­gie­rung end­lich Ent­la­stung schaf­fen. Zudem sind noch ent­schie­de­ne­re Schrit­te zur Ver­brauchs­re­du­zie­rung, für mehr Effi­zi­enz und zur För­de­rung der Kreis­lauf­wirt­schaft notwendig.“

Auch der Frei­staat wird aktiv, so Aiwan­ger: „Was wir in Bay­ern tun kön­nen, machen wir. Das reicht vom Run­den Tisch Holz­wirt­schaft im Mai, um die Mate­ri­al­knapp­heit im Bau­be­reich in Griff zu krie­gen. Letz­te Woche führ­te ich Bran­chen­ge­sprä­che zum Chip­man­gel. Hier ist es wich­tig, dass wir gemein­sam mit der EU und der neu­en Bun­des­re­gie­rung bei den IPCEIs vor­an­kom­men. Die­se stra­te­gi­schen För­der­pro­jek­te der EU-Kom­mis­si­on stel­len einen wich­ti­gen Weg dar, um die tech­no­lo­gi­sche Sou­ve­rä­ni­tät wei­ter zu stär­ken. Grund­sätz­lich müs­sen wir als roh­stoff­ar­mes Land ver­su­chen, mit High­tech und Know­how zu punk­ten. Daher ist unse­re ein­zig­ar­ti­ge Tech­no­lo­gie­of­fen­si­ve High­tech Agen­da ein wich­ti­ger Bau­stein, um neue Inno­va­ti­on­s­im­pul­se zu setzen.“