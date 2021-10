Im Land­rats­amt Kulm­bach haben mitt­ler­wei­le die ersten Betrie­be ange­zeigt, künf­tig frei­wil­lig nach der 3G plus-Regel ver­fah­ren zu wol­len. Die­se Regel sieht vor, den Zugang aus­schließ­lich Per­so­nen zu gestat­ten, die geimpft oder gene­sen sind bzw. einen nega­ti­ven PCR-Test vor­wei­sen kön­nen. In der Fol­ge ent­fällt ins­be­son­de­re die Mas­ken­pflicht, so dass man sich etwa in einer Gast­stät­te gene­rell ohne Mund-Nasen-Schutz bewe­gen kann. „Die Umset­zung die­ser frei­wil­li­gen wei­ter­ge­hen­den Zugangs­be­schrän­kung ist für die Betrei­ber mit einem erhöh­ten Kon­trollauf­wand ver­bun­den“, betont der Lei­ter des Kri­sen­stabs Oli­ver Hem­pfling. „Dafür erhält man aber als Gast und Betrei­ber grö­ße­re Sicher­heit und weit­ge­hen­de Nor­ma­li­tät.“ Die Absicht, 3G plus oder gar 2G (Zugang nur für Geimpf­te oder Gene­se­ne) frei­wil­lig anzu­wen­den, muss dem Land­rats­amt vor­her ange­zeigt wer­den. Hier­für genügt eine Mit­tei­lung per Mail an ausgangsbeschraenkung@​landkreis-​kulmbach.​de.

Update zum Stand der Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen und Schutz­imp­fun­gen im Land­kreis Kulmbach

Heu­te wur­den vier wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 40 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach liegt damit bei 56,0.

Aktu­el­le Corona-Fälle 65 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 40 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 56,0 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 1 (0 | 0) in Qua­ran­tä­ne 87 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.421 (+ 4) Gene­se­ne 4.237 (+ 16) Ver­stor­be­ne 119

Imp­fun­gen:

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 49.408 (69,17%) Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 46.517 (65,12%) Sum­me Drittimpfungen 1185

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.