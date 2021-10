Gera­de in Zei­ten von Coro­na ist die Aus­bil­dungs­platz­su­che eine gro­ße Her­aus­for­de­rung und die Kon­takt­auf­nah­me zu aus­bil­den­den Unter­neh­men gestal­tet sich schwie­ri­ger, als es noch vor gut einem Jahr der Fall war. Daher haben sich die Orga­ni­sa­to­ren der Ausbildungsmesse:BA ent­schie­den, auch in die­sem Jahr eine Prä­senz­mes­se statt­fin­den zu las­sen, um den Schü­le­rin­nen und Schü­lern Gele­gen­heit zu geben, direk­ten Kon­takt mit Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen auf­zu­neh­men. Neben einem umfas­sen­den Ein­blick in die Viel­zahl von unter­schied­li­chen Beru­fen und der direk­ten Kon­takt­mög­lich­keit zu den Unter­neh­men aus Bam­berg und der Regi­on, bie­tet die Ausbildungsmesse:BA eben­so die Gele­gen­heit, sich über Prak­ti­kums­plät­ze zu infor­mie­ren bzw. wer­den in die­sem Jahr erst­ma­lig über eine „Last-Minu­te-Bör­se“ freie Aus­bil­dungs­plät­ze für einen Aus­bil­dungs­start 2021 angeboten.

Aus­bil­dungs­mes­se Bamberg

Sams­tag, 16. Okto­ber 2021

9 – 17 Uhr

Bro­se-Are­na, Bamberg

Infos unter https://​aus​bil​dungs​mes​se​-bam​berg​.wie​sent​bo​te​.net/