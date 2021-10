Schlie­ßung des Sozi­al- und Versicherungsamtes

Wegen einer Fort­bil­dung hat das Sozi­al- und Ver­si­che­rungs­amt der Stadt Coburg (Am Vik­to­ria­brun­nen 4 und Obe­rer Bür­g­laß 1 – Sozia­les Bera­tungs­zen­trum) am Diens­tag, den 19.10.2021 bereits ab 13:30 Uhr geschlos­sen. Auch tele­fo­nisch sind die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in die­ser Zeit nicht erreichbar.

Ab dem 20.10.2021 ist das Amt wie­der wie gewohnt geöffnet.

Die Öff­nungs­zei­ten sind Mon­tag, Diens­tag und Don­ners­tag von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr und Mitt­woch und Frei­tag von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr.