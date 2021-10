Lich­ten­fels – „Sehen, rie­chen, schmecken“ heißt es am Frei­tag, 22. Okto­ber 2021, ab 17:30 Uhr, in der Fuch­sen­müh­le in Hors­dorf wie­der, wenn der Bier­som­me­lier And­rei Stir­ba­ti durch die Aro­men­viel­falt bekann­ter und weni­ger bekann­ter Bie­re aus ganz Deutsch­land führt. Abge­stimmt auf die jewei­li­gen Kost­pro­ben ser­viert die Genuss­bot­schaf­te­rin Adel­gun­de Gagel ein mehr­gän­gi­ges Menü aus regio­na­len Zuta­ten und vom ober­frän­ki­schen Bezirks­hei­mat­pfle­ger und Bier­lieb­ha­ber Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold gibt es Lau­ni­ges und Infor­ma­ti­ves rund um die Geschich­te des Bierbrauens.

Übri­gens: Auf­grund neu­er Coro­na-Auf­la­gen kön­nen mehr Teil­neh­mer als ursprüng­lich geplant an der ca. vier­stün­di­gen Bier­de­gu­sta­ti­on teil­neh­men. Eine Teil­nah­me ist nur bei Anmel­dung und Bezah­lung (60,00 €) im Vor­aus mög­lich. Schnell sein lohnt sich, da die Plät­ze nach Zeit­punkt der Anmel­dung ver­ge­ben wer­den. Inter­es­sen­ten kön­nen sich über die Volks­hoch­schu­le des Land­kreis Lich­ten­fels online anmel­den (www​.vhs​-lif​.de). Für Rück­fra­gen steht die Tou­ris­mus­re­gi­on Ober­main Jura unter 09571 18–283 zur Verfügung.